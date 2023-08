L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha fatto il suo pronostico in merito alle squadre che si qualificheranno alla Champions League

Intervenuto nel corso della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ipotizza un’Inter tra le prime 4 posizioni in campionato, con altre due sorprese per la zona Champions League.

LE PAROLE – «Quest’anno il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro. Ricordiamoci quando è arrivato Inzaghi, l’Inter giocava meravigliosamente perché, come diceva Vieri, c’era il residuo di Conte. Allo stesso modo per me ci sono i residue di Spalletti. Quando poi si inizieranno a perdere un po’ di certezze, bisognerà mettere mano e Garcia è una bravissima persona ma non un maestro come Spalletti. Fiorentina e Atalanta arriveranno entrambe in zona Champions con Inter e Juventus».

