Ecco le parole di Antonio Cassano, alla Bobo TV parla dell’Inter e del momento della stagione dei nerazzurri.

Così Antonio Cassano parla alla Bobo TV dell’Inter, e della stagione dei nerazzurri, ecco le sue parole: “Se non fa quelle parate Samir Handanovic come finisce col Torino? Ho visto la partita e l’Inter non meritava di vincere. Poi ha vinto d’inerzia, ma Handanovic ha fatto quattro-cinque parate. Sì, bisogna dare un’opportunità ad André Onana: gli darei ancora fiducia. Samir l’altro giorno ha fatto quattro-cinque parate incredibili. La forza dell’Inter è stata l’organizzazione di gioco, ma manca fondamentalmente la spinta a sinistra.“

Antonio Cassano

Conclude così l’ex attaccante: “L’Inter doveva rinnovare a tutti i costi con Ivan Perisic, è fondamentale. Nicolò Barella è uno che si inserisce ma non ha la qualità per saltare l’uomo, Hakan Calhanoglu a volte fa qualcosina mentre Robin Gosens è un altro da binario. A sinistra c’era quello prima che faceva la giocata e dribblava, è fondamentale: se Gosens non torna quello dell’Atalanta per l’Inter sarà un grande problema. Non capisco perché l’Inter stia facendo così difficoltà dietro, era sempre una squadra che subiva pochi tiri in porta. Sta facendo grandissima fatica fisica, tecnica e anche di personalità.“

