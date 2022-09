Il Milan Femminile di Maurizio Ganz affronterà il Sassuolo nella terza giornata di Serie A: al via la vendita dei biglietti

Dopo l’esordio con la Fiorentina, apre oggi la vendita dei biglietti per assistere alla nuova gara casalinga della Prima Squadra femminile, valida per la terza giornata di Serie A.

Le rossonere, domenica 18 settembre alle 14.30, torneranno al PUMA House of Football – Centro Sportivo P. Vismara dove ospiteranno il Sassuolo. I biglietti, al costo di 5 euro, sono disponibili online sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, si potrà filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente al Centro Sportivo.

La squadra di Mister Ganz è pronta a tornare in campo per reagire a un inizio di stagione non facile, in cerca della prima vittoria, anche grazie all’importante supporto e sostegno da parte dei nostri tifosi. Ci vediamo al PUMA House of Football.

The post Biglietti Milan Femminile-Sassuolo: al via la vendita dei tagliandi appeared first on Milan News 24.

