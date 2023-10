L’ex fantasista Antonio Cassano ha commentato Inter-Roma criticando a modo suo l’allenatore giallorosso.

Antonio Cassano alla BoboTv ha parlato di Inter ma sopratutto di Mourinho. “L’Inter ha fatto una grandissima partita, ha vinto meritatamente”.

I migliori

“Thuram fra gol e assist è già arrivato a 9, sta facendo un inizio di campionato devastante, mi sta sorprendendo in positivo. Sono contento per Asllani, che è entrato e ha fatto bene. Ha fatto una buona partita Barella, che inizia a riprendere la gamba. L’Inter non ha sofferto in nulla, solo una volta Sommer ha fatto una grande parata su Cristante. L’Inter ha fatto una gran bella partita, gioca nella sua comfort zone. Questa è l’Inter, ha una squadra forte, ha idee e certezza, è la grande favorita“.

Jose Mourinho

Sul tecnico portoghese

“Mourinho? Idealmente è questo, con una differenza: se ci sono Eto’o, Milito e Sneijder fa di più, ma mentalizza prima di non prenderle, poi se hai giocatori forti i gol prima o poi li fai. Quando dico che non è buono come allenatore, Mourinho non ti dà niente. Quando ha i campioni è bravo, ti fa sentire importante, è forte su questo. Ma il calcio non è questo: quando c’è l’evoluzione del calcio le squadre forti non ti prendono più. Il Manchester United lo ha mandato via, il Tottenham lo ha mandato via, la Roma lo manderà via”.

La bordata

“I campioni è facile allenarli. Lukaku mi faceva tenerezza: già aveva una difficoltà che tutti lo fischiavano, ma è stata una roba indegna. Come puoi pensare che la Roma giochi così? Lui è furbo e quindi devia il discorso. La sua comunicazione va bene con quei c…i che gli vanno dietro. Non c’è un giornalista che gli ha chiesto quale fosse la sua idea di partita. Come l’ha organizzata Perchè ha fatto una partita indegna Avevate paura Gente come Mourinho vive bene in Italia. Il culo prima o poi finisce, come finirà ad Allegri. Non fa fare 3 passaggi di fila, ha vinto quando aveva squadroni, anche il Porto aveva giocatori forti. Con l’Inter aveva una super squadra, a Barcellona ha messo due pullman davanti alla porta e ti va bene, in casa ha vinto con un gol un fuorigioco e un rigore contro non dato, ma il culo finisce. Non me ne frega niente che ha portato due volte in finale la Roma. De Zerbi e Bielsa magari non vinceranno, ma quando vedi le loro squadre ti emozioni. Preferisco non vincere, ma fare calcio e far divertire la gente. Mourinho è questo, e ve lo dico da tanto tempo. L’Inter gli ha dato una rumba, non hai fatto un tiro in porta, hai giocato solo per lo 0-0, di cosa parli?“.

L’articolo Cassano: “L’Inter ha fatto una grande partita, Lukaku fa tenerezza, Mourinho vince solo con i Milito e gli Snejder” proviene da Notizie Inter.

