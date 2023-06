Cassano: «Mi voleva la Juventus e mi offriva tanti soldi, ma…». Le parole dell’ex calciatore sulla sua carriera e le offerte rifiutate

Antonio Cassano ha parlato ai microfoni del L’avversario del suo no alla Juventus. Ecco le parole dell’ex calciatore, tra le altre del Milan:

«Mi voleva la Juventus e mi offriva tanti soldi. Moggi mi aveva dato appuntamento. Io parlavo con mia madre e lei, ovviamente del Sud, mi rispose ‘Ma se noi andiamo a Torino e stendiamo la roba diventa dura. Che facciamo?’ A quel punto gli rispondo che c’era anche la Roma e il mio idolo Totti. Ho deciso di accettare perché volevo giocare con Totti. Non ho preso in considerazione la Juventus e ho fatto il pacco a Moggi. Due giorni prima ero andato a firmare con la Roma. Sono partito alle sette di mattina da Bari con un cuscino in macchina per incontrare Sensi. Ed è stato amore a prima vista con il Presidente, una persona di un cuore enorme, gigantesco. Sono stato tre mesi a casa di Totti e i suoi genitori mi hanno veramente trattato come un figlio. Mangiavo, bevevo, non mi facevano pagare un euro. Mi hanno trattato veramente bene».

