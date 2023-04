Cassano ne ha anche per Inzaghi: «Mi sta facendo vergognare di essere interista». Il commento dell’ex attaccante

Non solo la Juve. Alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato così dell’Inter di Inzaghi.

CASSANO – «Io non posso pensare che l’Inter sia quella del Monza, ma se perdo 11 partite io ho paura, non ti dico che passa al 100%. È molto favorita dopo il 2-0, ma io ho paura. Il Benfica gioca bene, se tirano fuori l’orgoglio gli basta poco. Io penso e spero che l’Inter passi, ma quello che mi sta facendo vedere in campionato mi fa vergognare di essere interista».

