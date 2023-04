Pogba rivela: «Estorsione? Avevo paura per amici e familiari, l’ho tenuta a lungo per me». Il commento del centrocampista

Arrivano altre dichiarazioni di Paul Pogba rilasciate oggi nel corso della sua deposizione nell’ambito dell’inchiesta per sequestro ed estorsione ai suoi danni. Queste le parole del numero 10 della Juve riportate da L’Equipe.

POGBA – «A lungo questa storia l’ho tenuta per me, solo dopo mi sono confidato con qualcuno. Questa situazione ha avuto un impatto sul mio corpo e in particolare sui miei infortuni, e ne ho parlato con il manager della nazionale (Deschamps, ndr). C’è poi l’impatto psicologico, visto che ero convinto che potessero finirci di mezzo i miei amici e la mia famiglia».

