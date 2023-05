L’ex fantasista Antonio Cassano critica ancora una volta l’operato di Simone Inzaghi.

Antonio Cassano alla BoboTv ha parlato di Inter celebrando i meriti di Piero Ausilio. “L’Inter, con la Juventus, è la squadra in assoluto più forte in Serie A. Ha meritato di essere in finale, ma c’è un problema: in campionato sta facendo schifo. L’anno scorso ha buttato al cesso un campionato, quest’anno è a -20 dal Napoli. Io non salgo sul carro di Inzaghi, per me resta da cambiare. In finale tutto può succedere, ma Inzaghi non è adatto all’Inter”.

Matteo Darmian

“Se l’Inter vince la Champions, cosa che spero, significa che il disastro in campionato è ancora più grande. In Champions ha fatto un grande lavoro, ma ha una squadra forte. Gli do credito di una mossa: ha avuto coraggio con Darmian al posto di Skriniar. Comunque, i nerazzurri, nonostante il sorteggio, hanno meritato di essere in finale. L’Inter l’altra sera ha giocato con 7 parametri zero: possiamo dire che Ausilio ha fatto un miracolo? Altrimenti quando le cose vanno male, è colpa di Ausilio, quando vanno bene è merito di Marotta. Il merito va dato solo a lui, che in 15 anni ha fatto fare plusvalenze clamorose e ha costruito questa squadra“.

