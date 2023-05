Antonio Conte potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli: i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis si sarebbero incrinati

Il Napoli potrebbe prendere spunto dall’Inter, portando sulla propria panchina Antonio Conte come successore di Luciano Spalletti. L’attuale tecnico del Napoli non sarebbe sicuro di restare alla guida dei partenopei anche per la prossima stagione per via di visioni diverse con De Laurentiis. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

Il quotidiano scrive: «Una squadra che deve difendere quel titolo che ha riscritto la Storia, ha bisogno di un uomo abituato a vincere ed a frequentare il salotto buono del calcio, cioè la Champions: Antonio Conte è stata spesso una tentazione di De Laurentiis, che non ha mai nascosto la propria simpatia per un tecnico con il quale ha un rapporto diretto. Conte rappresenta una garanzia, però costosa. E questo è un discorso che appartiene alle dinamiche di trattative che rientrano nelle competenze di un manager oculato ma capace di osare. Antonio Conte è il profilo alto, altissimo, per fronteggiare le preoccupazioni di una città che si è innamorata perdutamente nel calcio di Spalletti, dal quale è rimasto affascinato, praticamente rapito, in due anni ricchi di soddisfazioni, di un terzo posto e di uno scudetto, ma sempre abbelliti da uno spettacolo quasi fuori dal tempo».

L’articolo Napoli, addio di Spalletti? Anche Conte tra i nomi per la panchina proviene da Inter News 24.

