L’ex calciatore dell’Inter, Antonio Cassano, esprime i propri dubbi sull’acquisto da parte dei nerazzurri di Benjamin Pavard

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha espresso i propri dubbi in merito all’imminente arrivo di Benjamin Pavard all’Inter.

SU SOMMER E ARNAUTOVIC – «Per me quest’anno le favorite sono Inter e Juve, sono le due più forti. Onana-Sommer, io non so se prendo il primo: Andre gioca benissimo coi piedi, ma per me un portiere bravo è un’altra roba. Sommer sbaglia poco, è molto forte: io lo preferisco. In avanti è impossibile trovare un altro Dzeko, ma l’Inter non poteva scegliere un giocatore più simile a lui se non Arnautovic: a me piace tanto, fa giocare la squadra, tiene la palla, si accoppia benissimo con Lautaro. Volevi un giocatore simile a Dzeko? Scegli Arnautovic».

SU THURAM E PAVARD – «Pare poi che stiano spingendo di brutto per mandare via Correa per prendere Sanchez. L’Inter è la favorita numero uno con la Juve: hanno un centrocampo forte, in difesa sono messi bene. Su Thuram ho un solo dubbio: ha giocato sempre esterno, io lo vedo in quel ruolo, ha bisogno di giocare dritto per dritto sulla fascia, però voglio aspettarlo. Qualcosa vengo a sapere, dopo Lukaku hanno provato in tutti i modi per Balogun, lo volevano in coppia con Lautaro: ma se ne vogliono 50 non puoi, e si sono accontentati di Arnautovic. 30 milioni per Pavard? Se Pavard era buono restava al Bayern Monaco. Qualcuno all’Inter ha molta fiducia in Asllani, ci crede veramente tanto».

