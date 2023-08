Il padre di Lazar Samardzic, Mladen, ha detto la sua sulla trattativa saltata con l’Inter.

Mladen Samardzic dopo giorni di silenzio ha fornito a Sportitalia la sua versione dei fatti. “L’Inter ha fatto un errore: ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l’affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. Ma io l’ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l’affare senza il nostro permesso”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

“Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall’Inter e abbiamo visto che c’era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l’Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto: ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l’operazione così, senza di lei, sostenevano che l’agente di Lazar fosse lei. Abbiamo cercato di parlare con l’Inter. Abbiamo anche scritto una mail. Nessuna risposta, perchè per l’Inter era finito tutto perché volevano trattare solo con la Pimenta. Avevano chiuso l’accordo con lei, ma non con noi. Lei non ha nessun permesso da parte nostra: aveva fatto l’operazione con l’Inter perché ovviamente lei ha tanti giocatori lì e ha un buon rapporto con il club, ma non c’era nessun accordo con noi, né nessuna autorizzazione“.

L’articolo Samardzic, il padre: “L’Inter ha chiuso l’affare con la Pimenta che non è la sua procuratrice” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG