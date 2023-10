Cassano: «Presenza di ADL durante l’intervallo contro il Milan? Follia delle follie». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore del Milan Cassano ha parlato alla Bobo Tv della presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi durante l’intervallo del match contro il Milan.

PAROLE – «Ho letto che è entrato nello spogliatoio per fare una ramanzina ai giocatori. Follia delle follie. Io non capisco più se siamo nel calcio, nel cinema o nel circo. Io non riconosco più il calcio, a questo punto si mettesse lui in panchina al posto di Garcia».

