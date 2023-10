Antonio Cassano continua a puntare il dito verso Rafa Leao dopo la partita di Champions League tra PSG e Milan. Le sue dichiarazioni alla BoboTv.

PAROLE – «Non ha mai fatto un’azione, una giocata pericolosa. Se il mio giocatore più forte non mi fa la differenza in queste partite… L’impressione che ho? E’ come quei giocatori che prendono e crossano tanto per, sono giocatori che mi dimostrano la poca personalità. Ha cercato quei due tiri alla carlona e non ha fatto nulla».

