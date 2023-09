Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha voluto difendere Stefano Pioli dalle critiche post derby con l’Inter

Ospite alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha dichiarato:

«Il Milan continua a giocare bene, da quasi 4 anni. Una continuità che hanno avuto solo loro, dal famoso 5-0 contro l’Atalanta. Il merito di tutto questo è di Pioli, uno e unico in campo. Ha giocato uomo a uomo per tre anni. Theo Hernandez è diventato internazionale grazie a Pioli. Ha valorizzato Tonali e Bennacer. Ha vinto con Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers. Tutti questi meriti vanno dati a Pioli e non ai pezzenti che parlano di PioliOut. Devono vergognarsi. Ha fatto benissimo a non scusarsi, i tifosi lo capiranno. Ha fatto tornare il Milan a un certo livello».

