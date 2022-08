L’ex attaccante romanista ha detto la sua sulla Serie A 2022-2023. Ecco i pronostici social di Antonio Cassano

Tramite il proprio profilo Instagram Antonio Cassano ha detto la sua sul campionato di Serie A 2022-2023.

«Juve, Inter e Milan sono favorite per lo scudetto. Di Maria è un fenomeno, ma non stiamo scoprendo l’acqua calda. E’ sottovalutato dalla stampa, ma è un genio. Il giocatore in assoluto più forte della Serie A. Da quello che mi dicono è un lavoratore eccezionale e una persona fantastica e un grande lavoratore. A 35 anni può fare la differenza in casa bianconera».

