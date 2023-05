L’ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua opinione su quello che è stato il derby Inter-Milan di Champions League

L’ex attaccante nerazzurro Antonio Cassano sulla vittoria dell’Inter contro il Milan.

LE PAROLE – «Tra andata e ritorno l’Inter ha strameritato di passare il turno. All’andata avevo detto che l’Inter avrebbe stradominato e così è stato, ci sono state 7-8 occasioni e il risultato poteva essere più largo. Al ritorno, il Milan non aveva armi, aveva solo Leao che faceva la giocata, ha avuto una mezza occasione e poi Brahim Diaz ma è stata una cosa sporadica in 95′ di semifinale di Champions è poca roba, l’Inter ha strameritato, lo hanno detto anche Maldini e Pioli che tra andata e ritorno l’Inter ha meritato. Nerazzurri bravi in Champions, ma disastro in campionato».

L’articolo Cassano su Inter-Milan: «Nerazzurri bravi in Champions, ma in campionato…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG