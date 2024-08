L’ex fantasista Antonio Cassano ha ammesso di avere un debole per il centrocampista polacco arrivato a costo zero dal Napoli.

Poche figure suscitano l’attenzione e il dibattito quanto Antonio Cassano, ex stella dei campi da gioco diventato uno dei commentatori più seguiti e controversi. La sua capacità di analizzare i match con un’onestà spesso disarmante lo rende un personaggio unico nel panorama calcistico.

Su Inter-Lecce

Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, il barese ha parlato di Inter-Lecce. “Ho visto la partita, l’Inter decideva il ritmo, le giocate, quando avere la palla e quando no. Una partita d’agosto, pronti via l’ha sbloccata, in passato avrebbe rischiato. L’Inter ha due squadre, se metti la seconda squadra, ti giochi il campionato lo stesso. L’Inter non è di poco avanti rispetto alle altre, è molto più forte delle altre. Non ha venduto titolari, ne ha aggiunti due come Taremi e Zielinski”.

Piotr Zielinski

Sul polacco

“Stravedo per Piotr, giocatore fantastico, favoloso, avrebbe dovuto fare 8-10 gol e 8-10 assist ogni stagione, è un po’ pigro a volte, si specchia un po’, mezzo svogliato ma forte forte, è destinato a diventare titolare al posto di Mkhitaryan o di Barella, a me fa impazzire. Può giocare anche sottopunta, farà titolare all’Inter. L’Inter sbaglia poco sul mercato, Ausilio ne ha sbagliati pochi nella sua vita, in questo momento ancora di meno. Palacios viene da un calcio diverso, può crescere ma avrà tempo per farlo. Inzaghi però mette sempre i suoi uomini, vediamo se avrà tempo per giocare”.

