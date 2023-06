Castagne Juve, cosa cambia dopo l’accordo per Weah: le novità sul futuro dell’esterno belga che piace ai bianconeri

Come riportato da Sky Sport l’arrivo di Timothy Weah alla Juventus non escluderebbe l’arrivo di un esterno destro più esperto per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Il nome giusto può essere quello di Castagne: Ii belga è stato già bloccato da giorni per cercare di prenderlo alle migliori condizioni: magari in prestito, anche se non avrebbe i benifici del decreto crescita.

The post Castagne-Juve, cosa cambia dopo l’accordo per Weah: le novità appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG