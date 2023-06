Castagne Juve, si studia un affare “alla Milik”: lo scenario per l’esterno belga del Leicester. Come si può definire la trattativa

La Juve non ha abbandonato la pista Castagne. Anzi. Come spiega Gazzetta.it, infatti, la buona riuscita della trattativa dipenderà molto dalla volontà del Leicester di cedere l’esterno in prestito e senza richieste economiche.

I bianconeri sarebbero disposti a prendere Castagne con questa formula, simile a quella attuata col Marsiglia lo scorso anno per portare Milik alla corte di Allegri.

