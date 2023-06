Castagne Juve, trattativa in corso col Leicester. Cifre e dettagli. Allegri e il giocatore hanno già dato l’ok

C’è una trattativa in corso tra Juve e Leicester portare Castagne a Torino. A rivelarlo è stato Di Marzio a Calciomercato l’Originale.

Allegri e il giocatore avrebbero già dato i rispettivi ok alla trattativa. Il Leicester, retrocesso dalla Premier League, vuole 15 milioni. La Juve vorrebbe abbassare questa cifra. Le parti stanno trattando. Sarebbe Castagne, ex Atalanta classe 1997, il primo rinforzo per la fascia destra.

The post Castagne Juve, trattativa in corso col Leicester. Cifre e dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG