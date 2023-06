Frattesi Juve, l’Inter resta in pole: l’incontro Calvo-Carnevali non basta. Le ultime novità sul centrocampista

Oggi è stata una giornata interlocutoria per Frattesi. Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale, l’Inter si è mossa con più concretezza rispetto alle altre e ha raggiunto principio accordo sulla cifra e la contropartita (Mulattieri). I nerazzurri aspettano l’ok di Zhang per formalizzare l’offerta.

Una mossa l’ha fatta anche la Juve che con Calvo ha avuto un contatto con Carnevali, ma senza approfondire.

