McKennie Juve, l’americano è in vendita: il club aspetta offerte per il centrocampista che non è stato riscattato dal Leeds

McKennie ritornerà alla Juve dopo il mancato diritto di riscatto da parte del Leeds retrocesso in Premier League.

Come svelato da Fabrizio Romano a Sos Fanta, l’americano non resterà a Torino nella prossima stagione perché non è nei piani del club. I bianconeri, quindi, aspettano offerte e cercano nuove opportunità per il centrocampista che aveva disputato metà stagione alla Juve.

