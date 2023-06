Marchegiani: «Castagne alla Juve sarebbe un’operazione da 6,5». Le dichiarazioni sulla trattativa per il terzino

Marchegiani, ospite a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha commentato la trattativa che la Juve sta portando avanti per Castagne del Leicester.

Queste le dichiarazioni dell’ex portiere sul giocatore belga (classe 1997, ex Atalanta) finito nel mirino dei bianconeri di Allegri come rinforzo per la fascia destra.

MARCHEGIANI – «Dò un 6,5 all’operazione Castagne. E’ un giocatore che penso possa ricoprire la casella per sostituire Cuadrado».

