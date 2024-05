La dirigenza rossonera non è rimasta insensibile al tam tam dei propri tifosi sui social e parrebbe aver riconsiderato il profilo del tecnico spagnolo.

Il Milan sta scegliendo il nuovo allenatore che possa dare il via al nuovo progetto nella prossima stagione: la dirigenza si gioca moltissimo agli occhi dei tifosi e non può permettersi di sbagliare scelta.

La rivolta

Furlani, Moncada, Ibrahimovic e Cardinale avevano scelto Julen Lopetegui ma curva e tifosi hanno reagito molto male alla notizia e hanno fatto notare il loro dissenso attraverso comunicati e lamentele sui Social. La società ne ha tenuto conto e adesso sta considerando altri profili; nel frattempo l’allenatore spagnolo viene definito sbigottito ed arrabbiato dalla rosea, non riesce a capire i motivi della sollevazione popolare.

Julen Lopetegui

Nuovi obiettivi

I dirigenti hanno deciso quindi di valutare ancora più attentamente la questione: il prossimo allenatore potrebbe essere reso noto anche fra un mese, non c’è nessuna fretta. La rosea sostiene che al momento Mark Van Bommel e Paulo Fonseca sono in vantaggio rispetto a Roberto De Zerbi (dietro solo per motivi di clausola rescissoria da 15 milioni); restano molto sullo sfondo Christophe Galtier e Marcelo Gallardo. L’attaccante svedese in questo momento spinge per l’olandese, suo ex compagno proprio al Milan; l’ex centrocampista a giugno dirà addio all’Anversa e parrebbe che ci sia già stato un contatto coi rossoneri. Ha grande esperienza europea in panchina anche se la squadra rossonera sarebbe il primo grande club allenato.

