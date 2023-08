Il Catanzaro pensa in grande e dopo alcuni acquisti under avrebbe messo gli occhi su Alfredo Donnarumma per l’attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando al centravanti della Ternana che ritroverebbe Vivarini in panchina dopo averlo avuto nell’annata d’oro al Teramo.

