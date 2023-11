L’ex centrocampista Benoit Cauet ha espresso il suo parere sul reparto mediano dei nerazzurri ma non solo.

Benoit Cauet ha parlato a TMW di Juventus-Inter. “Squadra di Inzaghi favorita Per quello che sta facendo attualmente, credo di sì. Penso che la squadra stia giocando bene: i giocatori si sono trovati bene, anche i nuovi. Su tutti penso a Thuram, che si è trovato benissimo con Lautaro. Gli inserimenti che sono stati fatti sono avvenuti con grande intelligenza e per permettere al gruppo di lavoro di migliorare ancora”.

Il centrocampo

“Io credo che in quel reparto l’Inter abbia giocatori che possano decidere veramente una partita, perché che sia Barella, che sia Calhanoglu, che sia Mkhitaryan, chi più chi meno, sono giocatori che nella costruzione del gioco possono creare situazioni dove mettono in mostra le loro capacità. Possono fare la differenza anche individualmente: a livello balistico sono fortissimi. Sì, penso che lì non ci sia partita”.

Marcus Thuram

L’impatto di Thuram

“Penso non se lo aspettasse nessuno così, e credo che sia stato molto bravo Inzaghi, ma sia stato bravo anche lui. Si è inserito alla perfezione, ha avuto anche i consigli del padre per quanto riguarda dalla Serie A: è stato bravissimo finora”.

Su Inzaghi

“Sta lavorando bene, ha dimostrato di essere un allenatore super preparato, che da quando è arrivato all’Inter le ha permesso di giocare in un certo modo. È arrivato in finale di Champions e l’anno scorso ha ricevuto tante critiche per le sconfitte in campionato: le deve accettare, ma quest’anno ha la possibilità di dimostrare di poter fare un percorso diverso. È un allenatore di alto livello, pochi dubbi”.

