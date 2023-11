Il centrocampista armeno dovrebbe restare in nerazzurro anche dopo la scadenza dell’attuale contratto; questo almeno secondo le ultime voci.

Henrikh Mkhitaryan rappresenta una certezza nell’Inter dell’ultimo anno: l’armeno è arrivato a parametro zero dalla Roma la scorsa estate e ci ha messo giusto qualche mese prima di conquistarsi il posto da titolare e non lasciarlo più. Il centrocampista ha stupito molto inizialmente perché raramente aveva giocato da mezzala, era più un trequartista o seconda punta.

Henrikh Mkhitaryan

In scadenza

I nerazzurri lo scipparono alla Roma che ancora lo rimpiange e gli fecero firmare un contratto biennale; ora però occorre prendere una decisione in tempi rapidi sul suo futuro. Nonostante il fatto che a gennaio compirà 35 anni i nerazzurri sono sicuri di volerlo tenere anche oltre la fine di questa stagione, data di scadenza del suo attuale contratto.

Il rinnovo

Mkhitaryan da gennaio in poi può firmare con qualsiasi altra squadra per un trasferimento a parametro zero in vista della prossima stagione; sempre che prima non arrivi un prolungamento con l’Inter. Secondo Calciomercato.com Marotta e Ausilio sono molto vicini a strappare il sì del giocatore alla proposta di rinnovo: l’ex giallorosso avrebbe rifiutato una ricca proposta araba perché convinto di voler restare a Milano. I nerazzurri offrono un contratto annuale più opzione di rinnovo per un’altra stagione: non vengono menzionate le cifre dello stipendio ma questo non dovrebbe allontanarsi dagli 3,8 milioni di euro a stagione percepiti attualmente. Si punta a ufficializzare l’accordo prima di Natale.

