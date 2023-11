Roberto Pereyra escluso per Roma-Udinese: svelato il motivo dell’assenza del centrocampista argentino

Roberto Pereyra non scenderà in campo in Roma-Udinese, match delicato per i friulani che dovranno così fare a meno di uno dei loro uomini di maggior esperienza.

Il motivo? L’argentino ha accusato un risentimento muscolare nella rifinitura di ieri. Nulla di troppo grave, ma non potrà dare una mano ai suoi compagni.

