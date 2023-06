Causio: «Giusto prendere Milik, ha fatto bene. Confermerei anche loro». Le dichiarazioni dell’ex ala della Juve

Causio, ex ala della Juve, a Sky ha parlato della conferma di Milik a Torino e di altri due attaccanti bianconeri.

CAUSIO – «Milik ha fatto bene quest’anno. Se Allegri lo vuole è giusto che l’abbiano preso. Credo che davanti, però, la Juve debba fare qualcosa. Io confermerei Vlahovic e Chiesa. Trovare uno come Vlahovic oggi come oggi non è facile. Chiesa criticato? Viene da infortuno serio, come Vlahovic ha che ha avuto la pubalgia dai Mondiali».

