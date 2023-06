Di Marzio: «La Juve vuole ripartire da Rabiot. Tra lui e Allegri…». Le parole del giornalista sul futuro del francese

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro di Rabiot e la questione rinnovo proposto dalla Juve.

DI MARZIO – «La Juve riparte da Rabiot se accetta il rinnovo. Io so che c’è un rapporto bello tra lui e Allegri. Non so quanto possa incidere sul futuro un allenatore che stima così tanto un giocatore».

The post Di Marzio: «La Juve vuole ripartire da Rabiot. Tra lui e Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG