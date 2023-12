Alberto Cavasin, ex allenatore, ha parlato ed elogiato il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter negli ultimi anni. Le dichiarazioni

Alberto Cavasin, ex allenatore, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi ai microfoni di Sportitalia.

PAROLE – «Già in Primavera fu attaccato e fu vicino all’essere mandato a casa. Io penso che lui sia un predestinato: ha vinto diverse coppe con la Lazio contro la Juventus. Da quando è arrivato in prima squadra ha sempre fatto bene e portato dei risultati importanti. Un allenatore poi può anche sbagliare, anche sulle sostituzioni ad esempio. Se si fa male Lautaro Martinez o Marcus Thuram quest’anno però l’Inter comincerà ad avere problemi: in attacco non ha cambi. Anche ieri sera ha vinto perché i due davanti determinano e sono la vera marcia in più che hanno».

