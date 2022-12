CdA Juventus, approvato un nuovo progetto di bilancio consolidato: il comunicato del club bianconero con i dettagli

Il CdA della Juve che si è riunito oggi in via straordinaria, approvando un nuovo progetto di bilancio consolidato come comunicato.

IL COMUNICATO – «Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno

2022, che evidenzia una perdita di € 239,3 milioni (€ 226,8 milioni al 30 giugno 2021)

L’articolo CdA Juventus, nuovo progetto di bilancio consolidato approvato: i dettagli proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG