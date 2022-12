Gleison Bremer, difensore del Brasile, ha parlato in un’intervista ai microfoni della Rai dopo il ko dei verdeoro

Gleison Bremer ha parlato alla Rai dopo il ko del Brasile a Qatar 2022.

ANALISI – «Non abbiamo sottovalutato la partita, ma purtroppo abbiamo perso nel finale e fallito tante occasioni. Il calcio è così: loro hanno avuto un’occasione e l’hanno sfruttata».

SCONFITTA CHE PUO’ SERVIRE – «Perdere non è mai buono, ma questo alza il livello per capire che certe cose non si possono fare».

L’articolo Brasile, Bremer: «Non si fanno certe cose ma non l’abbiamo sottovalutata» proviene da Calcio News 24.

