L’Inter ha messo a punto una strategia di mercato per strappare al Chelsea il belga Romelu Lukaku: ecco qual è

Come scrive il Corriere dello Sport, l‘Inter punta a tenere Romelu Lukaku.

Per farlo, i nerazzurri useranno il denaro ottenuto dalla cessione di Onana per finanziare non solo l’operazione del belga col Chelsea, ma anche un altro portiere:

LA STRATEGIA– Marotta e Ausilio hanno già chiara in testa la priorità, una volta sancito l’addio al camerunense. L’Inter, infatti, tornerà subito alla carica con il Chelsea per Lukaku. Respinta, senza margini di apertura, l’ipotesi di un prestito secco bis, ora l’idea è di aggiungere un riscatto, non necessariamente obbligato, ma condizionato dal raggiungimento di un obiettivo. Potrebbe essere la qualificazione alla Champions 2024/25, che, grazie al nuovo format, metterà a disposizione premi ancora più alti. Oppure la qualificazione agli ottavi per l’edizione 2023/24, che, grazie al ranking Uefa, dovrebbe garantire alla squadra nerazzurra il pass per il nuovo Mondiale per club della Fifa, con un altro sostanzioso gettone a disposizione di tutte le partecipanti.

L’articolo CdS- Il piano dell’Inter per convincere il Chelsea su Lukaku proviene da Inter News 24.

