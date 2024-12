Nonostante la squadra emiliana non stia riuscendo a ripetere quanto di straordinario fatto nella passata stagione, c’è comunque chi riesce a mettersi in mostra. Nel mondo del calcio, il talento non passa mai inosservato, specialmente quando si parla di difensori in grado di lasciare il segno sia in campionato che nelle competizioni europee. Questo è il caso di Sam Beukema, giovane baluardo del Bologna, che sta attirando le attenzioni di grandi club sia italiani che esteri. Le statistiche L’olandese è diventato un punto fermo della difesa grazie alla sua affidabilità nei duelli aerei e nelle chiusure difensive. Le statistiche parlano chiaro: Beukema non solo eccelle nei passaggi, riflettendo la filosofia di gioco impressa da Thiago Motta, ma è anche fra i migliori per quanto riguarda le azioni difensive fondamentali, tanto in Italia quanto in Champions League. Talento riconosciuto Il Bologna può vantarsi di avere nelle sue fila uno dei difensori […]

