L’esterno tedesco sembra rinato in viola mentre a Milano il suo rendimento fu abbastanza deludente al netto di qualche alto molto importante. Robin Gosens ha parlato del suo ritiro in Italia e dei suoi anni all’Inter in una lunga intervista a TNT Sports. “Mentirei se dicessi che mi aspettavo di trovarmi con la Fiorentina in questa posizione di classifica”. “Ma dal momento in cui sono arrivato qui, ho avuto la sensazione che abbiamo un mix davvero buono di giocatori giovani ed esperti”. Sulla gara di oggi “È una partita molto bella per vedere a che punto siamo. L’Inter è la squadra più completa che abbiamo in Serie A. Hanno giocato insieme per tanti anni, hanno lo stesso allenatore, hanno integrato due o tre giocatori nuovi di un livello incredibilmente alto. Per me restano i favoriti, anche perché ho giocato con la maggior parte dei ragazzi lì e so quanto sono bravi. Per me, in […]

