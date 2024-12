Fiorentina-Inter si è interrotta poco dopo il quarto d’ora e non si giocherà oggi: il centrocampista viola è in ospedale in seguito ad un malore. Nell’ambito sportivo, pochi eventi sono tanto carichi di tensione e preoccupazione quanto il vedere un atleta collassare improvvisamente durante una competizione. Nel Fiorentina-Inter di oggi, un incidente di tale gravità è avvenuto in campo, coinvolgendo il giovane centrocampista Edoardo Bove. La ricostruzione Edoardo Bove, di soli 22 anni, si è trovato faccia a faccia con un’inaspettata sfida fisica che lo ha portato a perdere conoscenza sul terreno di gioco. I momenti di paura hanno avuto inizio subito dopo che il giovane centrocampista si è alzato da terra, avendo appena allacciato le scarpe, per poi fare qualche passo, barcollare e infine crollare privo di sensi. I soccorsi Gli interisti Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu sono stati tra i primi a rendersi conto della gravità della situazione, […]

