Il prossimo mercato estivo sarà la prima vera sessione gestita interamente dalla nuova proprietà dei nerazzurri: c’è tanta curiosità sulle mosse del club. L’estate si prospetta come un periodo di grande fervore per l’Inter. La prospettiva di ricavi elevati, dovuti in particolare alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League quasi raggiunta, si traduce in una spinta economica significativa per il club. Tuttavia, la direzione intrapresa dalla società si muove seguendo direttive precise, quelle stabilite da Oaktree, il fondo di investimento alla guida del club dal maggio scorso. L’ammontare dei ricavi L’Inter, con il suo brillante percorso nella massima competizione europea, è nel pieno di un vero e proprio jackpot economico. Finora, il club ha già messo in cassaforte la ragguardevole cifra di 59 milioni di euro, benefici derivati direttamente dai successi in campo internazionale. La speranza di guadagnare altri 7,9 milioni, seguiti da un ulteriore bonus di 11 milioni […]

