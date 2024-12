C’è anche l’Inter sul “Messi italiano”

Un ex baby prodigio del calcio italiano sta trovando diverse difficoltà ad esplodere ma l’età è ancora tutta dalla sua parte.

In un mondo del calcio costantemente alla ricerca di nuovi talenti, ogni giovane giocatore che mostra abilità straordinarie viene rapidamente etichettato come il “nuovo Messi”. Questo termine, diventato ormai un cliché, riflette l’incessante desiderio di scoprire il prossimo grande astro capace di emulare le imprese del campione argentino, Lionel Messi.

Tra i tanti che hanno ricevuto questo appellativo c’è un giocatore che ha fatto girare le teste non solo per il suo talento, ma anche per il percorso fatto fino a ora nel calcio professionistico.

Occhio ai giovani

L’Inter si trova al centro di un cambio radicale: il passaggio di proprietà avvenuto lo scorso maggio porterà ad una rivoluzione nel modo di approcciare al mercato. Ci saranno meno parametri zero e più investimenti sui giovani: questi possono sia potenziare la squadra che essere rivenduti a prezzo maggiorato arricchendo la società. Per questo motivo molti giovani vengono accostati ai nerazzurri.

Il ritorno

Simone Pafundi fu convocato nella Nazionale maggiore da Roberto Mancini e ha anche debuttato in Serie A facendo pensare che potesse essere subito fare grandi cose. Tuttavia, il suo passaggio in prestito al Losanna ha raffreddato gli entusiasmi, visto che il giocatore non ha risposto alle aspettative come molti speravano. Con la decisione del club svizzero di non riscattare il suo cartellino, Pafundi si prepara a fare ritorno in Italia, aprendo nuovi scenari per il suo futuro.

Roberto Mancini

L’occasione

Con il ritorno all’Udinese ormai annunciato e la poco probabile permanenza nel club friulano, l’Inter vede in Pafundi un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Nonostante la necessità di considerare attentamente il divario fisico tra il giocatore e i suoi possibili avversari, le qualità tecniche di Pafundi non passano inosservate. Secondo Inter Live, l’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di acquisire il fantasista per poi affidarlo in prestito a un club di Serie A o B, al fine di favorirne la crescita e il completamento del percorso di maturazione.

La concorrenza

La strada verso Milano per Pafundi non è tuttavia priva di ostacoli, in quanto altre squadre italiane potrebbero entrare in scena e superare l’Inter nella trattativa per il talentoso giocatore. La situazione richiede dunque un monitoraggio costante nelle prossime settimane.

