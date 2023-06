Il Tottenham è senza competizioni europee e Kane sta meditando sul futuro: per convincerlo a rimanere gli Spurs potrebbero pensare a Maguire

La stagione del Tottenham è stata deludente e l’ottavo posto fa sì che il prossimo anno non ci sarà vetrina internazionale per gli Spurs. Questo significa che l’Europa non vedrà all’opera Harry Kane. Un vero peccato per una macchina da gol – solo Haaland meglio di lui in Premier League – che a 29 anni non può sprecare tempo prezioso. Si spiega anche così la corte serrata che gli fa il Real Madrid, rimasto orfano di Karim Benzema. L’inglese, anche per esperienza e caratteristiche associative del suo gioco, potrebbe rappresentare l’erede perfetto. Il problema, per il passaggio da Londra alla capitale spagnola, è che bisogna trattare con Daniel Levy e il presidente del Tottenham già in passato non si è rivelato facilmente convincibile quando si presentano offerte alte, ma non irrinunciabili. D’altro canto, il giocatore non ha ancora deciso di prolungare il contratto con il club: secondo Cadena SER la Casa Blanca avrebbe già preso un contatto con il suo agente e il fratello Charlie per avviare una discussione preliminare con Kane, mentre al Tottenham si proporrebbe anche una contropartita tecnica rappresentata da Ferland Mendy.

Ma The Telegraph ha lanciato un’altra ipotesi: perché l’attaccante che ha segnato più gol nella storia degli Spurs possa rimanere agli ordini del nuovo tecnico, l’appena annunciato Ange Postecoglu proveniente dal Celtic, si andrebbe a bussare a casa Manchester United per andare ad acquistare Harry Maguire. Progressivamente emarginato dalle scelte di Ten Hag, colui che è stato il difensore più pagato al mondo potrebbe trasferirsi presso il Tottenham dopo una stagione davvero infelice, nella quale il suo monte presenze è precipitato dalle 55 degli inizi con i Red Devils alle 29 del 2022-23. Sarebbe questa una soluzione che farebbe del bene a tutti e accontenterebbe fortemente Kane, che con il compagno di nazionale ha una fortissima amicizia. Maguire era già stato un obiettivo di mercato quando sei anni fa i londinesi erano guidati da Mauricio Pochettino, che si era convinto delle grandi qualità del giocatore, all’epoca militante nell’Hull City e prossimo al passaggio alk Leicester.

