L’ex centrocampista della Roma ha svolta la seduta di allenamento in gruppo oggi e quindi ci sarà in finale di Champions.

Prosegue la preparazione dell’Inter alla finale di sabato contro il Manchester City: ad Appiano Gentile oggi anche Correa e Mhitaryan hanno svolto tutta la seduta col resto del gruppo.

Marcelo Brozovic

Come riporta Sky Sport però rispetto a quanto si diceva nei giorni scorsi, l’armeno sembra destinato alla panchina perché la sua condizione fisica non sarebbe al top. Il centrocampo quindi dovrebbe essere formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu; insomma quello della passata stagione con il croato da regista ed il turco schierato come mezzala. Mkhitaryan come Lukaku sarà un’importantissima arma a gara in corsa.

L’articolo Inzaghi ritrova Mkhitaryan ma Brozovic resta favorito proviene da Notizie Inter.

