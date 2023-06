L’esterno mancino dell’Inter Federico Dimarco, intervistato dalla rivista Undici, ha raccontato come si. evoluto il ruolo di terzino nel corso degli anni

Il calciatore dell’Inter, Federico Dimarco, ha così svelato come è cambiato il ruolo dell’esterno nel tempo:

«Prima i terzini erano visti come giocatori che si occupavano prevalentemente della fase difensiva, poi, soprattutto con il primo Guardiola a Barcellona, si sono diffusi i terzini di spinta, che accompagnano l’azione, oppure vengono a giocare dentro al campo. O magari vedi braccetti di una difesa a tre che giocano da mezzali… il modo di giocare è cambiato completamente. Interscambiabile. A me piace molto. Ti capita di non ritrovarti nel tuo ruolo, di essere in parti del campo che non ti aspetti. Per esempio, quest’anno ho segnato contro il Bologna mentre mi trovavo sulla fascia destra».

L’articolo Dimarco: «Il ruolo del terzino è cambiato, ecco cosa accade spesso in campo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG