L’ex capo osservatore dell’Inter Massimiliano Mirabelli ha detto la sua sul centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu

Intervistato da Itasportpress, Mirabelli ha così portato alla luce un retroscena riguardante Calhanoglu, perno a centrocampo dell’Inter:

«Andai a vederlo per l’Inter ed era fatta ma poi ci fu un problema dovuto alla sua squalifica per 4 mesi per doppio tesseramento (giocava nel Karlsruhe e aveva firmato un contratto con il Trabzonspor ndr.) e l’affare saltò. Poi io passai al Milan di Fassone e portai il turco in maglia rossonera. Alla fine all’Inter è andato lo stesso e il club nerazzurro ha fatto un colpo gigantesco perchè Hakan è un vero campione. E’ stato un doppio strappo Inter-Milan, ma posso dire che con me al Milan Calhanoglu avrebbe rinnovato il contratto e sarebbe rimasto».

L’articolo Mirabelli: «Calhanoglu all’Inter, era fatta già in passato. Con me sarebbe rimasto al Milan» proviene da Inter News 24.

