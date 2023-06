I nerazzurri cercano un centrocampista fisico ed i rapporti coi londinesi sono piuttosto buoni.

L’Inter il 30 giugno saluterà Roberto Gagliardini a cui non verrà rinnovato il contratto: i digerenti sono quindi al lavoro per trovare un suo sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport ad Ausilio piace molto Ruben Loftus-Cheek del Chelsea dato che lo ha trattato anche in passato.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

Il club londinese ha bisogno di vendere dopo le spese pazze dello scorso inverno e soprattutto è interessato ad Onana. Il centrocampista inglese è stato molto vicino al Milan ma dopo l’allontanamento di Maldini pare che i rossoneri abbandonino questa pista. La sua valutazione è di 20 milioni; in alternativa piace Frattesi che però ha altre caratteristiche.

L’articolo Inter: per il centrocampo spunta Loftus-Cheek proviene da Notizie Inter.

