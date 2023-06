Leo Messi riparte dall’Inter Miami di Beckham: l’argentino sbarcherà negli USA dopo l’avventura al PSG

Niente ritorno al Barcellona per Messi.

La stella argentina ha infatti deciso di proseguire la sua carriera in USA, cedendo alle lusinghe dell’Inter Miami, club che vanta tra i suoi proprietari anche David Bekcham. Messi avrebbe volentieri continuano un altro anno in Europa ma, in assenza di offerte allettanti, si è ritrovato a decidere fra Mls o Al Hilal.

L’articolo Messi, niente Europa: l’argentino giocherà negli USA proviene da Inter News 24.

