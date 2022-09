Sono queste le parole di Niccolò Ceccarini che parla a TMW della situazione di Stefan De Vrij con l’Inter.

Ecco le parole di Niccolò Ceccarini, il famoso giornalista esperto di mercato parla a TMW della situazione De Vrij con l’Inter: “Anche l’Inter sta facendo le sue valutazioni. Oltre alla questione Skriniar, c’e anche il nodo relativo a De Vrji. Il difensore olandese è in scadenza e al momento non ci sono segnali per un eventuale rinnovo. Insomma il rischio di un addio è concreto.“

Stefan De Vrij

Javier Zanetti alla Gazzetta dello Sport parla così di Lautaro Martinez: “Qui non sono modesto, qui dico la verità. Gran parte del merito è stato mio, se oggi Lauti gioca nell’Inter. Portammo avanti io e Ausilio la trattativa. Sono felicissimo di aver dato un contributo simile al club: oggi il Toro è un patrimonio dell’Inter. Per come lo vedo io, per come parla, per il senso di appartenenza, può essere il riferimento dell’Inter per tanti anni.“

