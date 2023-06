Ceccarini: «Chelsea su Vlahovic, ecco quando chiede la Juve». Il giornalista svela la cifra richiesta per il serbo

Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, a TMW ha svelato che il Chelsea ha messo gli occhi su Vlahovic e quale cifra chiede la Juve per far partire il serbo.

CECCARINI – «Per Vlahovic è spuntata la pista Chelsea. La valutazione del club bianconero è tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe essere abbassata magari provando ad inserire una contropartita tecnica come Casadei. Il centrocampista azzurro ha fatto un Mondiale Under 20 strepitoso e sarebbe un grande acquisto in prospettiva».

