Queste le parole dell’operatore di mercato, Nicolò Ceccarini che ha parlato al portale TMW del mercato del Milan, così le e use parole: “Anche il Milan deve completare la rosa con l’arrivo di un centrocampista e di un difensore. Dopo i primi contatti è sempre più calda la pista che porta a Onyedika del Midtjylland. Il classe 2001 ovviamente ha già detto si al club rossonero e adesso si sta cercando un accordo per chiudere l’operazione. Un investimento sui 6-7 milioni di euro per un giocatore che ha enormi margini di miglioramento. Per la difesa ha ripreso quota l’ipotesi Tanganga.“

l’ex giocatore Massimo Donati, parla a TMW Radio, così sui rossoneri: “È una bella Serie A, le grandi hanno fatto il loro dovere da subito e sono già in palla. Il Milan è ripartito da come aveva finito. L’Inter non molla mai, ci crede fino alla fine. Anche il Napoli mi ha fatto un’ottima impressione“.

