L’editoriale di Niccolò Ceccarini su TMW parla del mercato del Milan, ecco cosa dice sulla prossima sessione di Gennaio.

Ecco le parole di Ceccarini, esperto di mercato che ha parlato nel suo editoriale su TMW, ecco cosa dice sul mercato del Milan: “il Milan è pronto a tentare lo scatto in vista del mercato di gennaio. La società rossonera ha due obiettivi: il primo è quello di blindare Leao, il secondo è arricchire la rosa con Ziyech. L’appuntamento con il talento portoghese è fissato prima della ripresa del campionato e li si capirà se effettivamente la fiducia che si respira porterà ad un accordo.”

Conclude così: “L’esterno offensivo del Chelsea è nei radar rossoneri da tempo. Già questa estate Maldini e Massara hanno sondato il terreno con il club inglese per poi virare successivamente su De Ketelaere. Ziyech è il giocatore giusto che serve a Pioli per potenziare decisamente la fascia destra. Il progetto è chiaro da tempo, anche se le difficoltà operative non mancano. Il Milan sarebbe intenzionato a proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto, il Chelsea preferirebbe una soluzione a titolo definitivo.“

