l’ex arbitro Pietro Ceccarini parla al sito di SerieANews.com dove svela le sue opinioni sul rigore che condanna il Milan.

Ecco le parole a SerieANews.com di Pietro Ceccarini che parla del Milan e del fatto sul rigore contro il Chelsea: “Il calcio come sport non esiste più, c’è poco da dire. Un rigore come quello di ieri uccide lo sport… E il calcio non è più considerabile come tale. Soprattutto se gli arbitri sono terrorizzati dal video e dal sostenere le proprie convinzioni. L’arbitro lì interviene perché ha paura della pressione e dei commenti che nascerebbero da quell’episodio. Poi c’è anche la disparità di giudizio tra Italia ed estero: magari un episodio del genere in Serie A passava inosservato, mentre qui sono stati più rigidi.“

sede Milan

Conclude così l’ex arbitro: “Sicuramente ha messo la partita in salita per i rossoneri. Poi se la falsa davvero, non saprei. Il Milan era comunque chiamato a rispondere sul campo contro un avversario di quel livello. Poi bisogna anche cercare di uscire da questa mentalità di sentirsi vittima degli arbitri e reagire in campo. Purtroppo episodi del genere nel calcio ci saranno sempre.“

